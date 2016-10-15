Немецкий канцлер предъявила Путину ультиматум

Владимир Путин сможет принять участие в переговорах нормандской четверки только в том случае, если будет заметен прогресс на Донбассе.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на РБК-Украина, такое заявление сегодня прозвучало от Ангелы Меркель. По словам немецкого канцлера, переговоры нормандской четверки в Берлине состоятся с участием президента РФ только в том случае, если появятся хоть какие-то предпосылки урегулирования конфликта на востоке Украины. По словам Штеффена Зайберта, официального представителя немецкого правительства, как только будут созданы условия для ощутимого прогресса на Донбассе, в Берлине сразу организуют личную встречу на высшем уровне и проведут переговоры.
Также представитель правительства отметил, что сейчас в Минске проходят встречи политического директора внешнеполитического ведомства Германии и советника канцлера ФРГ. В Германии обозначили четкую позицию по возможным переговорам в нормандском формате: «Саммит нормандской четверки будет проведен в Берлине только при успешных договоренностях на уровне советников немецкого правительства». Переговоры были назначены на 19 октября, однако в Кремле опять «передумали».
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