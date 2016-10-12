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Митчелл: действия русских в Сирии похожи на поступки нацистов

Митчелл: действия русских в Сирии похожи на поступки нацистов
Агентство Рейтер сообщает о том, что Эндрю Митчелл, бывший госсекретарь по вопросам международного развития, выступил с жесткой критикой в адрес России.

По информации replyu.net, он сравнил российскую военную операцию в Сирии с действиями нацистов. По словам Митчелла, сейчас Россия бомбит Сирию также, как Гитлер в 1937 году бомбил Испанию, и то, что российская авиация уничтожила гуманитарный конвой недалеко от Алеппо, можно смело называть военным преступлением. Бывший госсекретарь подчеркнул, что речь идет о применении такого оружия, как кассетные и противобункерные бомбы, и в ООН уже давно поняли, что регулярное использование такого оружия в густонаселенных районах Сирии приравнивается к военным преступлениям, и Россия должна нести ответственность за свои действия.

Митчелл добавил, что сейчас весь мир является свидетелем того, что Россия поступает также, как в свое время поступали нацисты в испанском городе Герника. Напомним, что российская авиация уничтожила гумконвой ООН в Сирии 19 сентября. Были проведены расследования, и в США утверждают, что гуманитарный груз уничтожила российская авиация.

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