Стало відомо, коли ООН отримає нового Генсека

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Сьогодні, одинадцятого жовтня 2016 року було оприлюднено офіційне повідомлення про строки голосування за кандидатуру нового Генерального секретаря Організації об’єднаних націй, - про це replyua.net повідомляє на основі матеріалів порталу Каспаров.ру.Так, як повідомляється в офіційному листі очільника Генеральної Асамблеї ООН Пітера Томсона, голосування держав-членів організації відбудеться тринадцятого жовтня 2016 року о десятій годині за місцевим часом. На електоральні процедури буде винесено одну кандидатуру – колишнього главу уряду Португалії Антоніу Гутерріша, який до цього займався в міжнародній організації напрямком підтримки біженців та мігрантів.Нагадаємо, Антоніу Гутерріш був схвалений як єдиний кандидат на посаду Генерального секретаря ООН шостого жовтня поточного року – він виявився єдиним претендентом, до якого не було претензій. Чиновник має вступити на посаду з січня 2017 року, замінивши чинного очільника ООН Пан Гі Муна. Кількома днями раніше постійний представник України при Організації об’єднаних націй Володимир Єльченко наголосив, що покладає на нового Генсека великі сподівання, адже він завжди демонстрував симпатію до нашої держави і добре розуміється на українських проблемах.