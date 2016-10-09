валюта
СпецтемаКремль окончательно кинул жителей Донбасса – Денис Казанский

Арестович: война между РФ и США завершится через сутки

Арестович: война между РФ и США завершится через сутки
Никакого противостояния США и России не будет, поскольку в случае объявления открытого военного конфликта, США расправится с врагом за 28 часов, и мини-война завершится полным разгромом РФ, ведь военный потенциал двух стран совершенно разный. Как сообщает replyua.net, об этом Алексей Арестович рассказал Обозревателю.

По словам военного эксперта, противостояние двух государств в принципе невозможно, ведь мы говорим о совершенно разном уровне военного потенциала США и РФ, однако даже, если война начнется, через 28 часов она завершится полным разгромом России. «Соединенные Штаты порвут Россию, как Тузик грелку, и нельзя сравнивать эти государства. Войну США и РФ можно считать борьбой Интернета с паровой машиной», заявил Арестович.

Также он отметил, что Украина, конечно же, заинтересована в этом военном конфликте, но Россия не воюет, поскольку является машиной по производству понтов. По мнению Арестовича, РФ когда-нибудь доиграется, и финал случится в Сирии, и, если там россияне как-то попытаются противостоять американцам, которые ударят по правительственной армии, россиян показательно разнесут на куски.

Горячая тема: Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
08 окт 2016
18703

Пономарь: Четыре важные новости о Гааге, санкциях, НАТО и броске недоимперии

Как передает replyua.net, известный украинский блогер на своей странице в соцсети Facebook опубликовал четыре очень важные новости, которые полностью способствуют дальнейшей борьбе Украины с врагом.


Свежие новости

Арестович: война между РФ и США завершится через сутки

П'яний прапорщик протаранив пішу колону військових в Підмосков'ї

Эксперт: следующий президент США получит неприятное наследство

П’яний «замначальника поліції» ЛНР в Первомайську увірвався з пістолетом в бар і влаштував дебош

Самый ярый республиканец Шварценеггер выступил против Трампа

Украинские производители нарастили экспорт мяса птицы

Кирило Сазонов: Ціна криків «Тарифний геноцид!» від «Батьківщини» – це сотні мільйонів доларів

Байден прокомментировал скандал с Трампом

Поединок Джошуа и Кличко может состояться в декабре

В США найдены первые жертвы урагана Мэттью

Пионтковский: Россия погрузилась во времена последних лет правления Сталина

Сотник пояснив, як можна обнулити путінсько-фашистську пропаганду

Орешкин: с новыми санкциями против РФ поспешили

Эксперт: Россия применила к США оружие массового поражения

Астролог предсказал глобальную природную катастрофу через 50 лет

Павло Правий: Третьої світової не буде з вірогідністю 98%

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды и ливни

Сазонов: Лукашенко нашел альтернативу, полезную для Украины

Олешко: Шикарно же – Савченко в Контактной группе от Украины, а ее шеф Медведчук от Кремля

Росія в Радбезі ООН наклала «самотнє» вето на резолюцію, яка забороняла їй бомбити Алеппо

 Новости за день