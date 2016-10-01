Джонсон: Запад может применить самое мощное оружие против России

Стыд – это лучшее средство для воздействия на Россию, и только с помощью этого «механизма» можно что-то изменить. Как передает replyua.net, об этом заявил Борис Джонсон в интервью изданию The Sun.
По словам главы внешнеполитического ведомства Великобритании, и Соединенные Штаты, и Британия пытаются найти возможности для давления на Россию, чтобы изменить ее позицию по конфликту в Сирии. Джонсон отметил, что Россия виновна в гибели мирных сирийских граждан, и в настоящий момент западные страны собирают доказательства против Кремля. По словам главы МИД Великобритании, действия России в Сирии являются военным преступлением, и российские власти должны ответить за это. Также Джонсон добавил, что отношение к РФ во всем мире резко изменилось, и, если Кремль откажется менять свою позицию по Сирии, он лишится своего положения во всем мире.
По мнению политика, только стыд может стать самым сильным оружием против России, и Запад обязательно воспользуется таким оружием, чтобы навести порядок. Журналисты издания, в свою очередь, отметили, что британские власти собираются бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который пройдет в РФ в 2018 году.
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