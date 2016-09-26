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Конфлікт між двома ядерними державами загострюється

Конфлікт між двома ядерними державами загострюється
Здається, конфлікт між Індією та Пакистаном виходить на новий рівень, хоча поки-що сторони обмінюються взаємними звинуваченнями на рівні дипломатів, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Associated Press.

Так, сьогодні, двадцять шостого вересня 2016 року, виступаючи на сесії Генеральної асамблеї ООН, міністр закордонних справ Індії Сушма Саварадж зробив доволі гостру заяву, звинувативши Пакистан в тому, що останній покладається на терористичні атаки задля повернення територій Кашміру та Джамму. Також дипломат піддав гострій критиці попередні обвинувачення від Пакистану в порушенні прав людини, які прозвучали на адресу Індії. Посланець Пакистану при ООН Малееха Лодхі звинуватив Савараджа в обмані та додав, що Індія постійно знущається з мусульманського населення в Кашмірі, грубо порушуючи таким чином права людини.

Нагадаємо, між Індією та Пакистаном вже кілька десятиліть триває конфлікт за території штату Кашмір. Він періодично то набуває ознак замороженого, то спалахує з новою силою. Так, вісімнадцятого вересня поточного року на індійській військовій базі в штаті Кашмір внаслідок атаки терориста було вбито вісімнадцятеро військових. В інциденті індійці звинувачують Пакистан.

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