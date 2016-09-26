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Один із грузинських політиків найближчим часом покине Україну

Один із грузинських політиків найближчим часом покине Україну
Екс-президент Грузії та очільник Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі найближчим часом вирушить на батьківщину, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Цензор.нет.

Таку інформацію розповсюдила сьогодні, двадцять шостого вересня 2016 року, дружина політика Сандра Руловс. Справа в тому, що на восьме жовтня поточного року в Грузії призначено парламентські вибори. В них бере участь, в тому числі, і партія Саакашвілі «Єдиний національний рух». За словами Руловс, яка сама балотується в депутати за мажоритарною системою від Зугдідського району, її чоловік обов’язково прибуде на вибори, аби підтримати своїх соратників. Жінка заявила, що навіть якщо Саакашвілі доведеться прокопати тунель від Одеси до Сололаки (район в столиці Грузії Тбілісі), він все-одно це зробить, аби бути поряд і разом святкувати перемогу.

Нагадаємо, Міхеїл Саакашвлі став президентом Грузії в 2004 році, в ході так званої «Революції Троянд» і очолював державу до 2013 року. Зараз проти нього в Грузії його опонентами розпочато кілька кримінальних проваджень. Свою політичну кар’єру він продовжив в Україні - з 2015 року Саакашвілі є головою Одеської обласної державної адміністрації.

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