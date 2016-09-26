Росія купує нового «друга»

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Російська Федерація і далі намагається купити за гроші зовнішньополітичну підтримку. Цього разу «пощастило» Венесуелі, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів порталу Лента.ру.Так, сьогодні, двадцять шостого вересня 2016 року, відповідна інформація з’явилась на офіційному порталі розкриття правової інформації Російської Федерації. Відповідно до оприлюднених там даних, Москва надала Венесуелі, яка потерпає від глибокої економічної кризи, відстрочку платежу за боргом у розмірі два мільярди вісімсот мільйонів доларів. Відповідно до попередніх домовленостей, дата платежу припадала на тридцяте вересня 2016 року, проте її перенесли на тридцять перше березня 2019 року. Загалом Каракас має заплатити Кремлю два мільярди вісімсот сорок мільйонів доларів, з яких двісті шістдесят п’ять мільйонів складає прострочена сума за основним боргом, а дев’яносто вісім тисяч – нараховані відсотки за користування коштами.Нагадаємо, Венесуела – не перша держава, яку РФ намагається купити за допомогою подібних «кредитів». Наприклад, свого часу Москва «прощала» борги Кубі (тридцять мільярдів доларів) та Північній Кореї (одинадцять мільярдів). З приводу трьох мільярдів доларів, які колишній президент України Віктор Янукович отримав від Кремля у якості хабаря за непідписання угоди про асоціацію з ЄС, й досі продовжуються спори на міжнародному рівня.