Швеция отказалась признавать выборы в Крыму

Власти Швеции отказываются признавать результаты выборов в Госдуму России, прошедших в аннексированном Крыму. Как сообщает replyua.net, ссылаясь на Европейскую правду, об этом написал на своей странице в Твиттере Маргот Вальстрем, глава внешнеполитического ведомства Швеции.
По его словам, власти Швеции осуждают и не принимают проведение РФ выборов в Госдуму на территории оккупированного Крыма. Также в сообщении говорится о том, что Швеция никогда не признает тех, за кого проголосовали жители аннексированного полуострова. Напомним, что накануне результаты выборов в Крыму также отказалась признавать Румыния, а еще раньше новый посол США в Украине Мари Йованович заявила о том, что власти США смогут лишь частично признать выборы в России, и Вашингтон не сможет считать легитимными выборы в оккупированном Крыму.
Незадолго до выборов глава украинского государства призвал все страны Европейского союза и государства «Большой семерки» не признавать легитимность выборов в Госдуму, которые Кремль проведет в аннексированных Крыму и Севастополе. На призыв Порошенко, помимо Румынии и США, также откликнулись Литва, Эстония и Дания.
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