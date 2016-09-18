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Чуркин психанул и в знак протеста покинул заседание Совбеза ООН

Чуркин психанул и в знак протеста покинул заседание Совбеза ООН
В соцсетях обсуждают поступок Виталия Чуркина, который сорвал заседание Совбеза ООН. Как информирует replyua.net со ссылкой на DW, постпред России при ООН покинул зал заседания после того, как Саманта Пауэр, постпред США при ООН, обвинила РФ в цинизме и лицемерии.

Как стало известно, срочное заседание Совбеза ООН было инициировано Россией из-за авиаудара, который коалиция во главе с США нанесла по войскам Башара Асада в Сирии. Саманта Пауэр во время заседания заявила о том, что почему-то Россия не созывала экстренного заседания, когда правительство Сирии не пропускало гуманитарный конвой в контролируемые террористами районы, или, когда сирийские войска наступали на повстанцев. Пауэр задала вопрос, почему именно сегодня инициировано заседание, и предположила, что это делается для того, чтобы отвлечь внимание от сирийских проблем.

Постпред назвала это «уловкой со стороны России», и в ответ на это Чуркин встал и буквально выбежал из зала заседаний. Напомним, что коалиция нанесла авиаудар во время режима перемирия, и из Сирии поступает информация о десятках погибших военных из армии Сирии.

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