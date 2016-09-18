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Еще одна страна отказалась признавать выборы в России

Еще одна страна отказалась признавать выборы в России
Румыния стала еще одним государством, которое не признает легитимность выборов в России, в том числе и на аннексированном полуострове Крым. Как информирует replyua.net, такое заявление прозвучало от представителей Министерства иностранных дел Румынии.

В заявлении говорится о том, что румынское внешнеполитическое ведомство не признает законными выборы, которые пройдут на всей территории России, а также в аннексированном Крыму 18 сентября. В сообщении представители МИД подчеркнули, что придерживаются позиции Украины по этому вопросу, и Румыния подтверждает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также выступает с осуждением оккупации полуострова Крым и Севастополя. Напомним, что выборы в Госдуму России начались несколько часов назад в отдаленные районах РФ, в частности, на Дальнем Востоке.

Также выборы пройдут на аннексированном полуострове, и представители Меджлиса неоднократно призывали крымских татар отказаться от голосования. Выборы в Крыму начнутся с восьми часов утра по киевскому времени, и оккупированный полуостров в столице России представят сразу четыре депутата.

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