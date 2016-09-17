Український дипломат розповіла як Росія тікає від України в міжнародних судах

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Заступник міністра ЗС з питань Європейської інтеграції Олена Зеркаль розповіла в своєму інтерв’ю про те, як Російська Федерація намагається уникнути судових розглядів на міжнародному рівні, - про це replyua.net інформує на основі матеріалів, оприлюднених новинним порталом Цензор.нет.Так, за словами Зеркаль, українська сторона вже неодноразово пропонувала росіянам аби питання про легітимність анексії Криму було розглянуте в Міжнародному суді ООН, проте вони чомусь відмовляються – доволі дивна позиція для держави, яка запевняє, що не вчиняла протиправних дій. Крім того, Зеркаль роз’яснила питання, які стосуються спорів, що уже перебувають у провадженні міжнародних судів та арбітражів. Наприклад, наразі міжнародною інстанцією розглядається спір щодо прав України як прибережної держави на акваторію Чорного моря. Українська сторона вимагає, аби суд зобов’язав Російську Федерацію припинити свої протиправні дії в належних нам акваторіях і дати гарантії, що більше така активність не повториться. Крім того, росіяни повинні будуть компенсувати збитки, завдані Україні їх незаконною діяльністю.Росія поводиться як завжди неконструктивно. За словами Зеркаль, російські юристи та дипломати докладаються всіх можливих зусиль аби розмити процес і вивести його з міжнародно-правової сфери. Росія вдається до звичної тактики – маніпулювання та розмивання правових позицій. Тим не менш, українські дипломати продовжують тиск. Можливо, ми побачимо його результати вже найближчим часом.