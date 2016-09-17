Плагіат досяг рівня президентів

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Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі був змушений принести свої вибаченні за плагіат промови президента Сполучених штатів Америки Барака Обами, - про це replyua.net інформує на основі матеріалів, оприлюднених новинною агенцією Associated Press.Так, виявилось, що Бухарі у своїй передвиборній кампанії під девізом «Зміни починаються з мене», яка стартувала восьмого вересня поточного року, вже використав кілька тез американського президента майже дослівно. Наприклад, дуже близькою до оригінального тексту була фраза про боротьбу з корупцією: «Ми маємо чинити опір спокусі дріб’язковості та незрілості, які так довго отруювали нашу країну. Давайте викликати новий дух відповідальності, дух служіння, патріотизму та жертовності. Давайте разом працювати не лише для себе, а і для одне одного». Вона повторює промову, яку виголосив Барак Обама після першої перемоги у 2008 році.Журналісти розкритикували Бухарі, зазначивши, що політичний лідер, який закликає до чесності, сам почав свою агітацію з банального плагіату. Особливої пікантності ситуації надало те, що між Бухарі та Обамою заплановано зустріч у рамках відкриття сесії Генеральної Асамблеї ООН. Нігерійський президент вибачився за цей неприємний інцидент і наголосив, що винних у ньому буде покарано.