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Від «президента» Придністров’я дочекались пояснень про приєднання до Росії

Від «президента» Придністров’я дочекались пояснень про приєднання до Росії
Особа, яка називає себе президентом Придністровської Молдовської Республіки, - Євгеній Шевчук пояснив своє раптове прагнення реалізувати рішення плебісциту 2006 року про приєднання регіону до Російської Федерації, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на матеріали російського видання Лента.ру.

Так, видання указу про приєднання до РФ Шевчук пояснив тим, що Верховна рада ПМР не проявляє активності у сфері гармонізації свого законодавства з російським. Каменем спотикання «президент» назвав небажання парламентарів гармонізувати антимонопольні та антикорупційні нормативні акти, а також урегульовувати питання правового статусу парламенту та депутатської недоторканості. За його словами, ініціатива щодо узгодження придністровського законодавства з російським з’явилась ще у 2013 році, проте з того часу місцеві парламентарі не просунулись у цій справі ні на крок. Який зв'язок існує між негармонізованим законодавством і безпосереднім приєднанням до РФ, Шевчук не пояснив.

Нагадаємо, дев’ятого вересня 2016 року Шевчук видав указ, відповідно до якого Придністров’я має стати складовою частиною Російської Федерації. Російська сторона, хоча і підтримує придністровський сепаратизм ще з 1990-х років, поки-що офіційно ніяк не відреагувала на таку заяву. Особливої пікантності ситуації надає те, що Росія не оспорювала належність Придністров’я Молдові.

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