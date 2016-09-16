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У ПАРЄ вже зовсім «попутали рамси» - блогер

У ПАРЄ вже зовсім «попутали рамси» - блогер
Популярний вітчизняний блогер Олександр Коваленко (Злий Одесит) дав коментарі дивним заявам очільника Парламентської Асамблеї Ради Європи на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, - про це інформує replyua.net.

Так, нещодавно представник політикуму Іспанії, яка зараз головує в ПАРЄ, Педро Аграмунта, поспілкувавшись зі спікером російської Державної Думи Валентиною Матвієнко, повторив традиційну кремлівську мантру. Так, за словами політика, Україна має «почути Донбас» - вести переговори не лише безпосередньо з Москвою, а і з представниками незаконних збройних угрупувань Л/ДНР. Крім того, Аграмунта виступив за найскоріше повернення делегації російських парламентарів до ПАРЄ.

Як наголошує блогер, ведення діалогу з Росією, принаймні, має якусь логіку – все-таки переговори з країною-агресором. Але про що можна розмовляти з терористами? Яке місце у «геополітичному розкладі» займають вони? Та і що такого зробила Росія, аби повернутись до роботи в ПАРЄ? Повернула Крим? Вивела свої війська з Донбасу? З огляду на ідеї, озвучені Аграмунтою, хочеться запитати в нього: а хто в Іспанії чує голос Каталонії, басків, астурійців, канарців, галлісійців? Це саме той випадок, коли в чужому оці бачать бачать пилинку, а у власному не помічають каменюки, - підсумував блогер.

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