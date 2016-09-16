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Ирландия поддержит Великобританию в переговорах по выходу из ЕС

Ирландия поддержит Великобританию в переговорах по выходу из ЕС
Власти Ирландии намерены поддержать Великобританию, когда начнутся переговоры по выходу страны из Евросоюза. Как передает replyua.net, незадолго до начала неформальных переговоров членов ЕС в Братиславе, такое заявление прозвучало от Энда Кенни, ирландского премьер-министра.

По его словам, Ирландия никогда не забудет о том вкладе, который европейцы сделали в мирные процессы в Ирландии, однако в то же время ирландцы считают необходимым поддержать Великобританию во время переговоров о выходе стане из Евросоюза. Премьер Ирландии подчеркнул, что его страна поддерживает позицию Еврокомиссии в том, что касается переговоров о выходе Британии, и Ирландия будет вести диалог с позиции всего Евросоюза, поскольку хочет поддержать сотрудничество с ЕС, однако не стоит забывать, что Ирландии также нужно сохранить очень хорошие отношения с Британией.

Напомним, что ранее Жан-Клод Юнкер, президент Еврокомиссии, заявил, что переговоры с Великобританией по выходу из Евросоюза надо начать в самое ближайшее время. Однако Тереза Мэй, новый британский премьер, отметила, что эти переговоры могут начаться только в следующем году.

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