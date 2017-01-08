Іракські війська просунулись вглиб Мосулу

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Речники збройних сил Іраку звітують про нові успіхи армії у боротьбі з терористами Ісламської держави за місто Мосул, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Радіо Свобода».Так, сьогодні, восьмого січня 2017 року, іракські урядові війська повідомили про те, що їх сили вийшли до східного берега річки Тигр. За словами речника збройних сил Багдаду Сабах аль-Нумана, військові контролюють східний берег Тигра і територію за течією річки на південь від Мосулу, що є чималим успіхом у протистоянні з терористами Ісламської держави. Тим не менш, бойовикам вдалось закріпитись у західній частині міста.Зауважимо, що терористам Ісламської держави у Мосулі протистоїть стотисячне угруповання, яке складається з урядових військ, контрольованих Багдадом, курдських військових загонів та авіації антитерористичної коаліції за лідерства Сполучених Штатів. Мосул залишається останнім великим містом на території Іраку, яке ще контролюють терористи Ісламської держави. Раніше повідомлялось, що урядові війська змогли зайняти пануючу висоту на території одного з кварталів міста, що дає змогу спостерігати за переміщеннями бойовиків і вести прицільний вогонь як зі стрілкової зброї, так і з артилерії.