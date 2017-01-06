Терористів потіснили у Мосулі

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Россияне всерьез обеспокоились украинской подругой Дональда Трампа

Терористи Ісламської держави втратили деякі свої позиції у Мосулі, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів «Радіо Свобода».Так, сьогодні, шостого січня 2017 року, світові ЗМІ з посиланням на іракських військових оприлюднили інформацію про чергову вдалу операцію, проведену в рамках звільнення Мосулу від терористів ІД. Зокрема, іранські військові змогли витіснити підрозділи бойовиків з Мутану – кварталу міста, який є стратегічно важливим. Цей район розташований на пагорбах, з яких відкривається панорама населеного пункту. Відтак, урядові війська можуть як вести прицільний вогонь, так і спостерігати за переміщеннями терористів.Нагадаємо, операція зі звільнення Мосулу, який лишається останньою цитаделлю терористів ІД в Іраку, триває з середини жовтня 2016 року. У ній беруть участь як сили регулярної іракської армії, так і курдські загони пешмерга. Повітряну підтримку надають винищувачі коаліції на чолі зі Сполученими Штатами. Зауважимо, раніше журналісти інформували, що терористи ІД в Мосулі перестали отримувати зарплатню через крах нафтового «бізнесу». Відтепер новим джерелом заробітку бойовиків стали хабарі мирних мешканців за можливість покинути оточений противниками терористів Мосул.