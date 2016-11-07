Шокуюча жорстокість: поблизу Мосула знайшли масове поховання жертв ІД

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Шокуюча знахідка чекала на іракських військових, які звільнили від бойовиків терористичного угрупування Ісламська держава одне із містечок поблизу Мосула, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Радіо Свобода».Так, сьогодні, сьомого листопада 2017 року, речники збройних сил Іраку повідомили про страшну знахідку – у містечку Хаммам-аль-Аліл, звільненому від бойовиків ІД днем раніше, було виявлено масове поховання жертв терористів. Понад сотня тіл зі стятими головами свідчать про те, що цих осіб було страчено ісламістами. Тіла збереглись доволі погано, від більшості лишились тільки кісткові останки, одягу на них виявлено не було, тому наразі доволі складно сказати були вони цивільними чи військовослужбовцями. Раніше ЗМІ повідомляли, що терористи перед тим як покинути місто стратили понад сотню мирних мешканців – це відбулось наприкінці жовтня та на початку листопада поточного року. Проте, стан виявлених останків свідчить, що ці особи загинули набагато раніше.Нагадаємо, населений пункт Хаммам-аль-Аліл було взято під контроль іракськими військами у рамках операції щодо звільнення від терористів міста Мосул – останній знаходяться в п’ятнадцяти кілометрах на південь.