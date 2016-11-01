Правила, установленные халифатом "Исламского государства" в Мосуле, шокировали мир

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, иракским войскам удалось несколько дней назад войти в Мосул, сейчас ведутся ожесточенные бои в восточной части города. Журналисты информационного агентства, войдя в город вместе с американскими войсками, обнаружили листовки, повествующие о правилах, установленных в Мосуле халифатом ИГИЛ. Их содержание оказалось шокирующим.
Выяснилось, что жизнь жителей Мосула и близлежащих деревень была урегулирована жесткими правилами до мельчайших подробностей. Журналистам Reuters удалось отыскать и другие документы, содержащие правовые нормы, пронизанные насквозь экстремистской исламской философией. Эти правила были изложены в нескольких брошюрах, каждая из которой имела обложку своего цвета. Эти книги были найдены в офисах в освобожденной части города. На обложке каждой из них нанесена государственная символика ИГИЛ. Журналисты сообщают, что боевикам за два года своего правления в Мосуле удалось разработать огромное количество правил, охватывающих практически все сферы жизни общества. Джихадистов ИГИЛ поддержали некоторые сунниты, проживающие на этих территориях, чувствующие себя ущемленными шиитским правительством Ирака.
За нарушение большинства правил, упомянутых в листовках, предусматривались жестокие виды наказаний – обезглавливание, забивание камнями до смерти, удары плетью, волочение по улицам Мосула и т.п. в стиле средневекового ислама. Нарушителей доставляли на казнь силой, а наказания осуществлялись публично.
Брошюра с обложной зеленого цвета содержит правила проведения намаза, перед которым необходимо помыть ноги. При этом, мыть стопы ног необходимо обязательно от пальцев до пятки. В другой брошюре указывается, какой длины должны быть бороды у мужчин. Боевики «Исламского государства» принуждали жителей жертвовать «милостыню» в виде золотых украшений, пшеницы или других ценных вещей, - указывается в брошюре, на обложке которой изображены драгоценности. Те, кто этого не делали, должны были уплатить штраф. Джихадисты заставляли каждого жителя декларировать свои ежемесячные заработки, а также отчитываться в наличии в собственности золота, драгоценных камней, недвижимости или транспортных средств. Сумма заработной платы также указывалась. В отличие от Аль-Каиды, наиболее распространенной ранее на Ближнем Востоке исламской террористической организации, ИГИЛ удалось захватить огромные территории и обустроить на них свою собственную администрацию, в связи с чем им и потребовался сбор налогов.
Брошюры с обложками розового и красного цвета содержат 32 правила о том, как боевикам Исламского государства следует вести себя с женами и другими членами семьи женского пола захваченных в плен мужчин. Плененные женщины распределялись между джихадистами лично главным имамом «Исламского государства» в качестве награды. Женщины, не исповедующие ислам, при этом могли претендовать лишь на роль наложницы. В соответствии с брошюрой, если боевику были выделены «в пользование» две родные сестры, половую жизнь он мог вести только с одной из них. Сексуальные отношения с девочками, не достигшими половой зрелости, также допускаются, однако без проникающего сексуального контакта. Фактически, женщина-немусульманка, захваченная в плен джихадистами, навсегда становилась их сексуальной рабыней.
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