Бойовики ІД маскуються під мирне населення

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Бойовики терористичної організації Ісламська держава готуються до штурму міста Мосул об’єднаними силами урядових іракських військ та антитерористичної коаліції, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Росбалт».Так, за словами місцевих мешканців, терористи ІД намагаються вжити заходів, аби злитись із натовпом мирного населення у разі штурму. Більшість із них почали міняти одяг та зголили бороди. Це дасть змогу терористам уникнути куль снайперів та безперешкодно покинути місто.Нагадаємо, про початок операції зі звільнення від терористів міста, яке вже більше року перебуває під їх контролем, очільник іракського уряду повідомив в ніч на сімнадцяте жовтня поточного року. У штурмі міста братимуть участь курдські та іракські війська, а також авіація очолюваної Сполученими штатами антитерористичної коаліції. Раніше повідомлялось, що терористи планують використати мешканців міста в якості живого щита. Наприклад, у полон було взято низку жінок та дітей, яких саджають у транспортні засоби, на яких пересуваються терористи. Крім того, деякі оглядачі повідомляють про те, що на вулицях Мосула прокопано систему ровів, які бойовики заповнили нафтою та бензином – у разі бомбардувань вони миттєво спалахнуть.