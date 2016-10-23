Іракські спецпризначенці вийшли до передмість Мосула

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Військовослужбовці іракських збройних сил вийшли сьогодні, двадцять третього жовтня 2016 року, до північних передмість Мосула, - про це replyua.net повідомляє з посиланням на матеріали видання «Лента.ру».Так, уповноважені представники коаліції заявили, що наразі іракські спецпризначенці знаходяться в районі Каусіят, розташованому на півночі захопленого бойовиками Ісламської держави міста. Раніше цього ж дня іракські військові та курдські угрупування пешмерга сумісно просунулись вперед на двох нових фронтах на півночі та на північному сході від Мосулу, зокрема, взявши під контроль населений пункт Башика.Нагадаємо, сімнадцятого жовтня цього року іракська влада анонсувала початок операції щодо звільнення міста Мосул від бойовиків терористичної організації Ісламська держава, які утримували його ще з 2014 року. Сухопутна наступальна операція буде здійснюватися за підтримки повітряних ударів очолюваної Сполученими штатами коаліції. Низка держав та міжнародних організацій застерігають від активних дій щодо звільнення міста, адже, на їх думку, у такому разі бойові дії можуть призвести до однієї з найбільш масштабних гуманітарних катастроф у новітній історії.