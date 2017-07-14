Теракт у Єгипті: дипломат спростував інформацію про загиблих українців

Сьогодні, 14 липня, журналісти повідомили, що на одному із єгипетських курортів трапився терористичний напад, внаслідок чого двоє людей загинули та ще четверо зазнали поранень. У ЗМІ з’явилася інформація, що загиблими туристами виявилися громадяни України. Посол України на території Єгипту Геннадій Латій в телеефірі каналу «112 Україна» прокоментував цю інформацію, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Український дипломат зазначив, що за останні декілька годин представникам посольства вдалося з’ясувати обставини теракту. За його даними, після 12 години в вдвох готелях Хургади ahabia та Sunny Days El Palacio три особи напали на туристів. В результаті перевірок з’ясувалося, що загиблі не є українцями. Відомо, що загиблі особи є або громадянами Вірменії, або Німеччини. Також відомо про одну поранену особу, яка є уродженкою України, однак наразі є офіційно громадянкою Росії.
Варто нагадати, днем раніше Міністерство закордонних справ України зверталося до українців з проханням наразі обмежити візити до Єгипту та Індії через складну ситуацію з безпекою в зазначених країнах.