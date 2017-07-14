валюта
СпецтемаХодаковский: среди террористов поползли очень интересные слухи

Теракт у Єгипті: дипломат спростував інформацію про загиблих українців

Теракт у Єгипті: дипломат спростував інформацію про загиблих українців
Сьогодні, 14 липня, журналісти повідомили, що на одному із єгипетських курортів трапився терористичний напад, внаслідок чого двоє людей загинули та ще четверо зазнали поранень. У ЗМІ з’явилася інформація, що загиблими туристами виявилися громадяни України. Посол України на території Єгипту Геннадій Латій в телеефірі каналу «112 Україна» прокоментував цю інформацію, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.

Український дипломат зазначив, що за останні декілька годин представникам посольства вдалося з’ясувати обставини теракту. За його даними, після 12 години в вдвох готелях Хургади ahabia та Sunny Days El Palacio три особи напали на туристів. В результаті перевірок з’ясувалося, що загиблі не є українцями. Відомо, що загиблі особи є або громадянами Вірменії, або Німеччини. Також відомо про одну поранену особу, яка є уродженкою України, однак наразі є офіційно громадянкою Росії.

Варто нагадати, днем раніше Міністерство закордонних справ України зверталося до українців з проханням наразі обмежити візити до Єгипту та Індії через складну ситуацію з безпекою в зазначених країнах.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: «Вы врете! Это же Алушта», - в сети обсуждают снимок известного украинского курорта

Срочно: Блогер: обамовской мягкотелости больше не будет – ракетоносцы США сбросили бомбы на границе Северной Кореи
Важное за сутки
14 июл 2017
13884

«Вы врете! Это же Алушта», - в сети обсуждают снимок известного украинского курорта

В этом сезоне известный украинский курорт, расположенный на Азовском море, бьет рекорды посещаемости туристами, и люди даже начали жаловаться на то, что на местных пляжах невозможно найти свободные

13 июл 2017
9603

Дипломат: сегодня Украина пошла «или пан или пропал» и получила неприятный «сюрприз» от европейцев

Украинский блогер и дипломат Вадим Трюхан у себя в Facebook пишет о том, что сложно сказать точно, чья это была идея – «или пан или пропал» - при согласовании совместного заявления саммита Украина -

14 июл 2017
8753

Блогер: пропагандисти випадково розсекретили коханку Путіна (відео)

Блогер Володимир Голишев на власному каналі на Ютуб аналізує «прокол» російських пропагандистів, які випадково трішки підняли завісу таємничості над особистим життям Володимира Путіна, - про це

Последние новости

Столичный фуникулер будет закрыт до конца августа

Вашингтон має наміри виділити Україні 410 мільйонів доларів на оборону

ГПУ готовит специальное расследование в отношении Азарова

Порошенко озвучил реформы, которые необходимо провести в Украине в первую очередь

Саша Сотник: Росія – країна на «півшостого» (відео)

Теракт у Єгипті: дипломат спростував інформацію про загиблих українців

Политолог: просто надо было кого-то выбрать, и попался Добкин

Рабинович: контраргументація у Навального слабка

Нехай тримають мене у слідчому ізоляторі – Добкін

Исторические 29 секунд: на CNN посмеялись над рукопожатием Трампа и Макрона

Новые подробности нападения в Хургаде

Блогер: аварія російської атомної субмарини поблизу Норвегії?

Громадянина Великобританії, який воював за бойовиків на Донбасі, посадили до в’язниці

Блогер: через скандалу з турбінами Siemens у РФ почались масштабні чистки

Казанский: матери российского ефрейтора Агеева нужно было обращаться не к Порошенко, а к Путину

Депутатов начинает корежить от слова антикоррупционный суд, – эксперт

Представники Ryanair готові до поновлення переговорів – Мінінфраструктури

Генпрокуратура повідомила про підозру Черновецькому

В Иерусалиме прогремел теракт – есть погибшие

Співробітники СБУ затримали в Києві російського агента

 Новости за день