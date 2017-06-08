ИГИЛ распространила угрозу в адрес США, России и других стран

Террористическая группировка «Исламское государство» распространила заявление, в котором содержатся угрозы в адрес нескольких государств. Как передает replyua.net со ссылкой на Лента.ру, послание записано на очень плохом английском языке с ошибками, и в нем террористы рекомендуют всем мусульманам проявлять осторожность, поскольку в скором времени произойдут новые теракты.
Как заявили боевики, представителям ислама необходимо воздержаться от посещения многолюдных мест – рынков, торговых центров и площадей, поскольку «солдаты халифата планируют давить и взрывать, а также резать горло врагам». Эти рекомендации террористы распространили среди мусульман, живущих в России, Италии, Австралии, США, Канаде, Великобритании, Франции и Бельгии.
Бельгийский эксперт в области борьбы с международным терроризмом Питер ван Остайен отмечает, что заявление террористов может иметь серьезные основания. Сейчас его изучением занимаются аналитики из бельгийского управления по анализу угроз. Напомним, что недавно Великобританию сотрясла серия терактов, самый страшный теракт был совершен на стадионе в Манчестере, где погибли 22 человека.