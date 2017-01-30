У Стамбулі чоловік почав стріляти по відвідувачах ресторану

Турецькі ЗМІ повідомляють, що 30 січня у ресторані в Бейкозі незнайомець хаотично стріляв по гостях закладу. У результаті одну людину було вбито. Двоє постраждалих на даний час у лікарні, передає replyua.net.
За попередньою версією сьогоднішня стрілянина – це не теракт. Це може бути кровна помста. Нападник несподівано побачив чоловіка, який убив його батька більше десяти років тому. Обидва розпочали сварку, після якої один із них схопив зброю і відкрив вогонь у бік вбивці свого родича. Інші постраждалі були поранені від випадкових куль, коли в паніці тікали із закладу. Люди травмувалися і від скла. Поранення в руку отримала навіть турецька поп-зірка. На місце події одразу прибула поліція та машини швидкої допомоги. Нападника було поранено під час затримання. Дорогою до лікарні він помер. Чоловік, на якого був скоєний напад, також помер від отриманих поранень.
Жителі Стамбула й досі не можуть оговтатися від теракту, що стався у новорічну ніч. Тоді було поранено десятки людей. Серед них були й іноземці. Згодом угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за теракт.