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ISIS взяло відповідальність за теракт у Стамбулі

ISIS взяло відповідальність за теракт у Стамбулі
Нещодавно стало відомо, що терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за терористичний акт, який стався у новорічну ніч у турецькому місті Стамбул, в результаті якого загинуло 39 осіб та 69 отримали поранення. Про це сьогодні, 2-го січня, пише видання Reuters, передає replyua.net.

«Продовжуючи свої успішні та благословенні операції, які ІДІЛ проводить проти носія християнської віри, у Туреччині героїчний солдат халіфату наніс удар по одному з нічних клубів у Стамбулі, де християни святкували своє відступницьке свято», - зазначається у повідомленні «Ісламської держави». Як повідомлялося раніше, у ніч на 1-ше січня, коли у одному з нічних клубів Стамбулу люди святкували Новий рік, у костюмі Діда Мороза до закладу зайшов озброєний чоловік, який діставши автомат Калашникова, почав розстрілювати людей. В результаті нападу було вбито 39 людей, серед яких 16 – іноземці. За даними українського МЗС, серед загиблих та постраждалих громадян України не було. Раніше також повідомлялося, що вбивцею міг бути громадянин Киргизстану або Узбекистану, який має зв’язки з терористичною організацією «Ісламська держава». Наразі поліція проводить слідчі дії.
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