В Пентагоне заявили об уничтожении главаря Аль-Каиды

Питер Кук, пресс-секретарь Пентагона, сделал заявление о том, что около двух недель назад был уничтожен один из лидеров террористической группировки Аль-Каида, передает replyua.net. По словам Кука, американские силы нанесли точный удар, благодаря чему был уничтожен Фарук аль-Катани.
Также пресс-секретарь отметил, что сейчас в Пентагоне ждут подтверждения данных об уничтожении еще одного лидера этой террористической группировки. «Мы можем смело заявить о том, что американские военные нанесли точный удар 23 октября, в ходе которого погиб главарь боевиков. Фарук аль-Катани считался эмиром Аль-Каиды долгое время, и он действовал, в основном, на востоке Афганистана. Кроме того, аль-Катани является одним из организаторов террористических атак в Соединенных Штатах», отметил пресс-секретарь Пентагона.
Он добавил, что нанесенный удар силами США является примером того, что американцы продолжают поражать главные позиции международных террористов, стремящихся атаковать многие страны, в том числе и США. В настоящий момент в Пентагоне собирают данные еще об одном ударе, в ходе которого мог быть уничтожен Билал аль-Аби, еще один главарь боевиков.
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