ИГИЛ расширяет свою деятельность в Алжире

Associated Press сообщает, что Исламское государство взяло на себя ответственность за убийство офицера полиции в Алжире. Представитель алжирской полиции был убит в пятницу во время его обеда в ресторане – об этом передает replyua.net.
ИГИЛ заявила, что «будет расширять свою деятельность в Алжире», где североафриканские и другие ветви Аль-Каиды уже давно ведут борьбу против алжирских властей. Информационное агентство «Исламского государства» Amaq сообщило сегодня, что расстрел офицера из украденного у него же оружия, произошедший в пятницу в городе Константин, был осуществлен джихадистом ИГИЛ. Город, в котором произошло нападение, расположен в 400 километрах к востоку от столицы Алжира.
Алжирские власти подтвердили, что сотрудник полиции был убит представителем «террористической группировки» из его собственного оружия, однако более не дали никаких подробностей. Нападавшему удалось сбежать с места преступления. Власти Алжира не дали никаких официальный заявлений в связи с сообщением Amaq. Напоминаем, что несколько дней назад боевик ИГИЛ напал на сотрудника полиции Бенина, охранявшего посольство США. Джихадист был расстрелян на месте, сотрудник полиции находится в больнице.
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