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ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на посольство США

ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на посольство США
Информационное агентство Reuters сообщает, что террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападения на посольство США в Найроби, столице Кении – об этом сегодня заявил представитель ИГИЛ.

Как сообщалось ранее, нападение на дипломатическое ведомство США в Кении произошло на прошлой неделе. В результате теракта, совершенного под стенами здания, в котором находится посольство, пострадал один сотрудник полиции. Информационное агентство ИЛИГ Amaq заявило, что человек, который бросился на сотрудника кенийской полиции, охранявшей здание, с ножом и ранил его, действовал от имени «Исламского государства». Нападавший был застрелен на месте преступления. Amaq сообщило: «Этот человек ответил на призывы стран объединенной коалиции ИГИЛ».

Представители полиции Кении заявили, что мотивы нападавшего неясны, пострадавший находится в больнице, и не дал никаких комментариев. Напоминаем, что ранее сообщалось о нападении трех женщин в кенийском городе Момбасе на полицейский участок, которым удалось поджечь здание. Все трое были застрелены сотрудниками полиции. Ответственность за их нападение также взяла на себя ИГИЛ.

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