ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение на посольство США



Информационное агентство Reuters сообщает, что террористическая организация «



Как сообщалось ранее, нападение на дипломатическое ведомство США в Кении произошло на прошлой неделе. В результате теракта, совершенного под стенами здания, в котором находится посольство, пострадал один сотрудник полиции. Информационное агентство ИЛИГ Amaq заявило, что человек, который бросился на сотрудника кенийской полиции, охранявшей здание, с ножом и ранил его, действовал от имени «Исламского государства». Нападавший был застрелен на месте преступления. Amaq сообщило: «Этот человек ответил на призывы стран объединенной коалиции ИГИЛ».



Представители полиции Кении заявили, что мотивы нападавшего неясны, пострадавший находится в больнице, и не дал никаких комментариев. Напоминаем, что ранее сообщалось о нападении трех женщин в кенийском городе Момбасе на полицейский участок, которым удалось поджечь здание. Все трое были застрелены сотрудниками полиции. Ответственность за их нападение также взяла на себя ИГИЛ.



Горячая тема: Професор, який передбачив всіх президентів США з 1984 року, назвав переможця виборів Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Информационное агентство Reuters сообщает, что террористическая организация « Исламское государство » взяла на себя ответственность за нападения на посольство США в Найроби, столице Кении – об этом сегодня заявил представитель ИГИЛ.Как сообщалось ранее, нападение на дипломатическое ведомство США в Кении произошло на прошлой неделе. В результате теракта, совершенного под стенами здания, в котором находится посольство, пострадал один сотрудник полиции. Информационное агентство ИЛИГ Amaq заявило, что человек, который бросился на сотрудника кенийской полиции, охранявшей здание, с ножом и ранил его, действовал от имени «Исламского государства». Нападавший был застрелен на месте преступления. Amaq сообщило: «Этот человек ответил на призывы стран объединенной коалиции ИГИЛ».Представители полиции Кении заявили, что мотивы нападавшего неясны, пострадавший находится в больнице, и не дал никаких комментариев. Напоминаем, что ранее сообщалось о нападении трех женщин в кенийском городе Момбасе на полицейский участок, которым удалось поджечь здание. Все трое были застрелены сотрудниками полиции. Ответственность за их нападение также взяла на себя ИГИЛ.