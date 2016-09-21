МИ-6: Запад бессилен перед террористической угрозой исламских экстремистов

Информационное агентство Reuters сегодня сообщает о том, что террористическая угроза со стороны исламских экстремистов будет только расти – заявление об этом сделал глава службы британской разведки МИ-6.
Как передает replyua.net, по мнению британской разведки, Запад будет страдать от террористических атак исламских экстремистов в течение долгих лет. «Вооруженные конфликты, происходящие в Азии и Африке, в результате которых ИГИЛ лишится многих территорий – это не путь к решению этой проблемы. Появлению и развитию этого явления способствовали конкретные события, и дело не в территории», - сообщает МИ-6. По мнению чиновников разведывательной службы, появлению ИГИЛ мир обязан глобализацией, информационной революцией, а также углублению межрелигиозных конфликтов на Ближнем Востоке. «Забрав у них территорию, выгнав их из дому, страны Запада сделают только хуже. Сильнейшие мировые державы окажутся бессильными перед террористической угрозой», - отмечает представитель МИ-6.
На вопрос журналистов о том, удалось ли разведывательному ведомству Великобритании и ЦРУ разработать общую эффективную стратегию борьбы с исламским терроризмом в мире, глава МИ-6 Алекс Янгер ответил: «К сожалению, это вопрос, решение которого требует времени. Для многих профессионалов он станет делом всей жизни».
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