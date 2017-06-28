Американські військові кораблі готові нанести удар по Сирії в разі хімічної атаки – ЗМІ

Військові кораблі та літаки Сполучених Штатів Америки знаходяться на позиціях атаки для того, щоб нанести в разі необхідності удар по Сирії, якщо чинний уряд Башара Асада знову використає хімічну зброю, інформує replyua.net з посиланням на Уніан.
Такі дані оприлюднили журналісти CNN, повідомляючи, що цю інформацію вони отримали від джерел з Пентагону. Щоправда за останньою інформацією, наразі відсутні будь-які ознаки того, що сирійський уряд робить якісь дії для того, щоб здійснити хіматаку. Однак навіть за цих умов американські військовослужбовці не припиняють цілодобове спостереження за авіабазою Шайрат в Сирії, звідки саме і можуть здійснити хімічну атаку.
Відомо, що раніше цього тижня Вашингтон отримав дані про переміщення на території бази Шайрат літаків та ємкостей, які містять хімічні речовини. Такі ж дії передували хімічній атаці, яку здійснив сирійський уряд в квітні цього року. В зв’язку з цим представники США виступили з різким попередженням Башара Асада, запевняючи, що в разі використання хімічної зброї, сам Асад та сирійські військові «заплатять занадто високу ціну за це». Щоправда в середу, 28 червня, керівник Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що за попередньою інформацією можна вважати, що американське попередження подіяло на Сирію і ознаки підготовки до хіматаки зникли.