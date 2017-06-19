Блогер: інтелігентне шмагання Росії продовжується

Блогер Олександр Коваленко (Злий Одесит) у власному блозі на ресурсі «Обозреватель» аналізує останні події в Сирії, - про це інформує портал replyua.net.
Так, блогер зауважує, що інформація про те, що в Сирії було збито Су-22, який належав до ВПС цієї держави, підтверджено. Операцію виконав американський F/A-18E Super Hornet, а причиною тому слугувало те, що урядові війська, підконтрольні Башару Асаду, бомбили позиції Демократичних сил Сирії поблизу міста Ракка. У цьому ж контексті варто згадати і інші прояви «любові» від американців – і низка ударів по урядових військах в районі Ан-Танф, і «Томагавки», які прилетіли на авіабазу Шайрат.
Зрозуміло, що США почали захищати інтереси союзників більш рішуче. Але найбільш неочікуваним у цій ситуації є реакція росіян на «приземлення» урядового Су-22. Якщо ви чекали, що Лавров знову буде плюватися слиною, і звинувачувати всіх навколо у порушенні прав людини і в посяганні на легітимну владу їх союзника Асада – то ви помилились. Ймовірно, у Москві нарешті зрозуміли, що ситуація змінилась, і наступного разу «Томагавк» може влучити і в російського солдата. А це значить, що продовжується процес тихого та латентного приниження Росії, - наголошує блогер.