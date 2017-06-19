валюта
СпецтемаПутин дал понять, что уже подписаны инструкции по уничтожению жителей «ДНР» и «ЛНР», – политолог

Блогер: інтелігентне шмагання Росії продовжується

Блогер: інтелігентне шмагання Росії продовжується
Блогер Олександр Коваленко (Злий Одесит) у власному блозі на ресурсі «Обозреватель» аналізує останні події в Сирії, - про це інформує портал replyua.net.

Так, блогер зауважує, що інформація про те, що в Сирії було збито Су-22, який належав до ВПС цієї держави, підтверджено. Операцію виконав американський F/A-18E Super Hornet, а причиною тому слугувало те, що урядові війська, підконтрольні Башару Асаду, бомбили позиції Демократичних сил Сирії поблизу міста Ракка. У цьому ж контексті варто згадати і інші прояви «любові» від американців – і низка ударів по урядових військах в районі Ан-Танф, і «Томагавки», які прилетіли на авіабазу Шайрат.

Зрозуміло, що США почали захищати інтереси союзників більш рішуче. Але найбільш неочікуваним у цій ситуації є реакція росіян на «приземлення» урядового Су-22. Якщо ви чекали, що Лавров знову буде плюватися слиною, і звинувачувати всіх навколо у порушенні прав людини і в посяганні на легітимну владу їх союзника Асада – то ви помилились. Ймовірно, у Москві нарешті зрозуміли, що ситуація змінилась, і наступного разу «Томагавк» може влучити і в російського солдата. А це значить, що продовжується процес тихого та латентного приниження Росії, - наголошує блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Портников: Путин точно не ожидал такого от украинцев

Срочно: Донік: Назріває щось цікаве - Гіркін закликав російських бойовиків тікати з Донбасу
Важное за сутки
19 июн 2017
15923

Блогер: совсем скоро не позавидуешь никому из «бывших», даже самому Медведчуку

Известный украинский блогер Сергей Марченко у себя в Facebook пишет о том, что, когда война на Донбассе только начиналась и многие недоумевали, почему не сидят Ахметов, Медведчук, Бойко, а имущество

19 июн 2017
10889

Добиться разгрома и дезинтеграции: на российском ТВ рассказали о громком «плане по Украине»

Российская власть должна сделать все, чтобы в Украине сменилась власть, либо же добиться поражения на войне и дезинтеграции страны. Как передает replyua.net, такое мнение в прямом эфире российского

Последние новости

Відомі результати першого дня переговорів щодо Brexit

Парубій пояснив як буде реінтегруватись Донбас

Вашингтон пообіцяв жорстко відповісти росіянам в разі наявності загроз для американської авіації в Сирії

Гройсман: якщо Садовий не в змозі вирішити проблему зі сміттям, то львів’яни не мають від цього страждати

Інформація по Розенблату підтвердилась – Казанський

Блогер: інтелігентне шмагання Росії продовжується

У Києві затримали під час отримання хабара охоронця нардепа

Блогер: президент повернеться з перемогою з США, адже в Україні вже проведено священний ритуал

Експерт: окупованому Криму варто чекати нових блек-аутів

Вашингтон намагається поновити зв'язок з Москвою щодо Сирію

Юрій Бірюков: кішка з дому, мишам воля?

Білий дім підтвердив інформацію про зустріч Порошенка з Пенсом

В Інтернеті знайдено дані про майже 200 мільйонів виборців США

Блогер: пане Березюк, поголодуйте стоячи

Кримський Бандерівець: йшов 50 день «несезону»

Експерт розповів, чому Порошенко повернеться з Вашингтону ні з чим та розкритикований Трампом

Блогер: требования Березюка вполне понятны и справедливы – он просто хочет, чтобы «злочинна влада» начала наконец-то работать

Казарін про кримчан: вони мовчать, щоб в їх двері не постукало ФСБ

«Візьми і зроби» еволюціонувало в «Сиди і не патякай», – журналістка

Громадяни РФ втрачають інтерес до «прямої лінії» до президента

 Новости за день