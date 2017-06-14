Американська коаліція використовувала в Сирії бомби з фосфору – Human Rights Watch

Представники правозахисної організації Human Rights Watch засудила коаліцію США за використання фосфорних бомб в Сирії. Як інформує replyua.net, про це йдеться в доповіді організації. «Незалежно від того, яким чином використовується білий фосфор, його застосування передбачає високий ризик отримання жахливої і тривалої шкоди в густонаселених містах, таких як Ракка і Мосул», - зазначається в документі. У зв’язку з цим, правозахисники закликали коаліцію вжити заходів, щоб звести до мінімуму шкоду для мирних громадян при використанні білого фосфору. У той же час, наголошується, що білий фосфор може застосовуватися на поле бою для створення димової завіси або подачі сигналів, а також в якості запального зброї.
Нагадаємо, що американська коаліція країн-партнерів по боротьбі із «Ісламським державою» в Сирії та Іраку підтримують з повітря курдські підрозділи, які беруть участь в боях за Ракка.
8 червня американська авіація завдала чергового удару по сирійським урядовим війська Про це у Twitter заявив офіційний представник коаліції полковник Райан Діллон. «США завдали ударів по двох засобів пересування, які, за наявними у нас даними, становили загроз для сил коаліції в гарнізоні Ат-Танф», - зазначив він.