В Сирии подтвердили гибель мирных жителей после авиаударов коалиции во главе с США

Сирийское правительственное агентство САНА сообщает о четырнадцати мирных гражданах, погибших в результате авиаударов коалиции во главе с Соединенными Штатами, информирует replyua.net.
По информации агентства, самолеты международной коалиции нанесли авиаудар по району Мафрак эль-Джизра в Ракке. Погибли 14 человек, множество граждан получили ранения, однако точное число пострадавших агентство не называет. 6 июня международная коалиция также нанесла авиаудар по проправительственным силам, находящимся в населенном пункте Ат-Танф на границе Сирии и Иордании. Двумя днями позднее, 8 июня, американские военные заявили, что сбили вооруженный беспилотник сил режима сирийского президента Башара Асада, который нанес удар по силам коалиции в Сирии. Напомним, что война в Сирии идет уже шесть лет.
В боевых действиях принимают участие курды, радикальные исламисты, правительственные войска, оппозиционеры и другие группировки. Однако по-прежнему большое количество районов в Сирии остаются под контролем террористов «Исламского государства».