Эксперты спрогнозировали события в Сирии после ухода Асада

Недавно в Алеппо силы Башара Асада и поддерживающей его России добились тактической победы в борьбе с террористами из «Исламского государства», однако практически сразу же арабские и западные СМИ разразила новость о госпитализации сирийского диктатора Башара Асада со смертельным заболеванием — одни источники сообщали об инсульте у Асада, другие же располагали сведениями о том, что у главы Сирии диагностирован церебральный инфаркт. И хотя правительство Сирии опровергает эти данные, политологи увидели в таких сообщениях признак того, что определённые силы хотят скорейшего ухода Асада со своего поста.
Как передаёт replyua.net со ссылкой на «КП Украина», о смертельных недугах у Асада в течение сирийского конфликта сообщалось неоднократно. В связи с тем, что определённые силы добиваются ухода Асада с поста, журналисты при помощи экспертов попытались выяснить, что ждёт Сирию вместе с уходом диктатора. Оказалось, что эксперты не считают уход Асада «поворотным моментом» в сложившемся конфликте — как отмечает Алексей Арестович, «дело уже не только в Асаде». Ситуацию в Сирии будет определять скорее позиция США, а также другие страны, а уход Асада к сиюминутному прекращению войны не приведёт.
Другой военный эксперт — Игорь Романенко — отмечает, что Асад рано или поздно будет вынужден покинуть пост главы Сирии, поскольку он себя дискредитировал в глазах Запада. С ним, по мнению эксперта, не сядут за стол переговоров, поэтому «отстранение является лишь вопросом времени». Этот эксперт также не может утверждать, что война с уходом Асада завершится, однако то, что конфликт получит шанс на «рывок» к урегулированию, является наиболее вероятным.