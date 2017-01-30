Президент Сирии Башар Асад госпитализирован с инсультом — СМИ

Сирийский президент Башар Асад оказался в предсмертном состоянии — журналисты арабского издания Daily Sabah выяснили, что президент оказался прикован к постели в результате инсульта. По предварительной информации, Асад находится в сознании, однако не в коме. Также предварительно сообщается, что ишемический инсульт Башар Асад получил в результате покушения на его жизнь, сообщает replyua.net со ссылкой на информацию журналиста Фейсал аль-Касем, опубликованную в Twitter.
В настоящее время какие-либо подробности произошедшего с Башаром Асадом не раскрываются. Пока неизвестно, является ли информация о госпитализации сирийского диктатора достоверной. Некоторые источники в Сирии сообщают, что это является журналистской «уткой» и проделками недоброжелателей, а сам Асад якобы находится в бодром состоянии, не сталкивавшись с сердечным заболеванием. Впрочем, эта информация проверяется журналистами.
Некоторые местные издания подтверждают информацию о покушении на Асада. Сам сирийский диктатор пока не опровергал и не подтверждал распространившуюся в СМИ информацию.