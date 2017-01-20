База ВМФ в Сирии будет расширена

По информации ВВС, между Россией и действующим правительством Сирии состоялось подписание соглашения, которым расширяется пункт обеспечения российского ВМФ в городе Тартус, о чем сообщает replyua.net. При этом отмечается, что после того, как состоится его расширение, военно-морской флот России будет иметь возможность принимать в одно и то же время 11 принадлежащих РФ морских суден. Кроме того, отныне РФ получит возможность на переправление в Тартус также кораблей, имеющих силовую установку.
Кроме того, предполагается, что российский ВМФ будет целиком выведен из-под сирийской юрисдикции, и действительными на его территории будут исключительно законы Российской Федерации. Осуществлять защиту места расположения от вероятных нападений как с моря, так и с воздуха, будет российская сторона. Вместе с тем, правительственные войска Сирии будут ответственными за защиту от вероятных нападений с земли.
Недавно стало известно, что после того, как российская военная группировка в Сирии сократится, на территории этой страны будут действовать всего два российских объекта: один в провинции Латакия, а второй – на средиземноморском побережье.