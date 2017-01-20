Манн: российские ПВО беспомощны против новых израильских самолетов

Соломон Манн пишет, что военно-воздушные силы Израиля провели в Сирии очередную бомбардировку, в ходе которой был уничтожен склады боеприпасов, которые контролировались российскими военными, - передает replyua.net.
На своей странице в Фейсбуке блогер сообщает, что «Израиль снова спокойно отбомбился в Сирии, уничтожив очередной склад боеприпасов, которые Россия припасла для Хезболлы». Он пишет: «Также отбомбились по штабу четвертой бронетанковой армии Сирии, которая, как я полагаю, просто оказалась над складами. Особую пикантность бомбардировке придало то, что никакие средства противовоздушной обороны – ни российские, ни, конечно, сирийские, никаких самолетов противника не заметили».
По мнению Манна, российские ПВО не заметили израильские самолеты потому, что бомбардировку проводили те самые сверхновые «самолеты-невидимки», недавно купленные Израилем у США. Он подчеркивает: «Это дало повод только сказать, что в бомбежке принял участие «невидимка» F35I. Если это правда, то состоялось боевое «крещение» новинки, поздравляю ВВС Израиля. Как всегда в таких случаях ЦАХАЛ не подтвердил, но и не опроверг слухов об израильской бомбардировке».