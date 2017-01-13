валюта
СпецтемаГройсман: я больше не собираюсь содержать безработных в Украине

Теракт в Дамаске унес жизни семерых человек

Теракт в Дамаске унес жизни семерых человек
ВВС пишет, что боевые действия в Сирии продолжаются – в результате взрыва террориста-смертника в Дамаске погибли семеро человек, десятки получили ранения, - передает replyua.net.

Сирийская полиция заявляет, что нападения террориста произошло в районе Кафр Соуза, в котором находятся множество стратегически важных объектов, поэтому власти полагает, что его целью был подрыв безопасности. В результате взрыва также были уничтожены автомобили и другое имущество. Правительство Сирии опасается, что число жертв может возрасти – несколько пострадавших имеют очень тяжелые ранения и в данный момент находятся в критическом состоянии.

Площадь Кафр Соуза, на которой произошел теракт, является одним из наиболее людных и важных публичных мест в городе – на ней находятся несколько правительственных зданий, а также дома, в которых живет министры и высокопоставленные чиновники. Никто из них не пострадал, однако нападение могло быть направлено против них. В данный момент Дамаск находится под контролем правительственных войск Башара Асада, однако в отдельных районах города присутствуют повстанческие группировки. Кто именно совершил теракт пока неясно – ни одна организация еще официально не взяла на себя ответственность за это нападение.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Койнаш: «великая миссия» обречена на провал
Важное за сутки
12 янв 2017
7910

В России ходят слухи о нелегитимности Путина и скором распаде страны – политолог

Результатом попытки возглавляемого Владимиром Путиным режимом разрушить международные нормы и установленный в мире порядок станет свержение самого нынешнего главы Кремля, и все это произойдет в

12 янв 2017
7044

Измененная позиция Трампа и Тиллерсона по России является тактическим маневром – Илларионов

По мнению российского экономиста и бывшего советника российского президента Владимира Путина Андрея Илларионова, измененная риторика кандидата на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона и

Последние новости

Теракт в Дамаске унес жизни семерых человек

США заявили о новой миграционной политике в отношении Кубы

ФСБ задержала члена Украинского культурного центра в Крыму Виноградова вместе с женой

Обама наградил Джо Байдена медалью Свободы с отличием

Сазонов: если Порошенко кого-то и винить, то только себя

Муждабаев: "Дождь" закрыли не из-за моего доноса

Дружба США и ЕС не продлится вечно - Меркель

Ученые установили, какую роль в организме выполняет аппендицит

Россияне привыкают к нищите - блогер

Почему гигант Google закрывает проект Titan

Портников объяснил, почему закрывать нужно было не «Дождь»

Безналичная оплата "Яндекс Такси" теперь в Киеве

Министр обороны Израиля озвучил свои мысли в газете

Папа Римский встретится с президентом Палестины

Сотник: В Украине закрыли телеканал "Дождь" - и правильно

Прогнозирование курса доллара после того, как возрасли его продажи

Хакер, укравший миллион долларов, забыл скрыть домашний IP и поплатился свободой на 5 лет

Ляшко: Тимошенко притихла, потому что ей страшно что-то сказать

Муждабаев объяснил, за что он благодарен телеканалу "Дождь"

Луна намного старше, чем полагали ученые

 Новости за день