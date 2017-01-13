Теракт в Дамаске унес жизни семерых человек

ВВС пишет, что боевые действия в Сирии продолжаются – в результате взрыва террориста-смертника в Дамаске погибли семеро человек, десятки получили ранения, - передает replyua.net.
Сирийская полиция заявляет, что нападения террориста произошло в районе Кафр Соуза, в котором находятся множество стратегически важных объектов, поэтому власти полагает, что его целью был подрыв безопасности. В результате взрыва также были уничтожены автомобили и другое имущество. Правительство Сирии опасается, что число жертв может возрасти – несколько пострадавших имеют очень тяжелые ранения и в данный момент находятся в критическом состоянии.
Площадь Кафр Соуза, на которой произошел теракт, является одним из наиболее людных и важных публичных мест в городе – на ней находятся несколько правительственных зданий, а также дома, в которых живет министры и высокопоставленные чиновники. Никто из них не пострадал, однако нападение могло быть направлено против них. В данный момент Дамаск находится под контролем правительственных войск Башара Асада, однако в отдельных районах города присутствуют повстанческие группировки. Кто именно совершил теракт пока неясно – ни одна организация еще официально не взяла на себя ответственность за это нападение.