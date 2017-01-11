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Экологический ущерб от войны в Сирии виден из космоса - ученые

Экологический ущерб от войны в Сирии виден из космоса - ученые
Издание «Independent» сообщает, что Сирия настолько пострадала от вооруженного конфликта, что экологический ущерб от него уже виден из космоса, - передает replyua.net.

Самый большой вред война в Сирии принесла рекам страны, которые и до нее были не слишком полноводными, а проблемы с водоснабжением в регионе существовали всегда. Новое исследование, проведенное, в том числе, при помощи снимков, сделанных со спутника, показало, что война катастрофически повлияла на пресноводные ресурсы не только в Сирии, но и в соседней Иордании.

Ученые сообщают, что частые засухи, вызванные глобальными изменениями климата, были большой проблемой для Сирии еще до войны в течение многих десятилетий, однако боевые действия превратили и без того «больной вопрос» в полномасштабный кризис. Исследователи из Стэнфордского университета, находясь не в состоянии собрать данные на Земле, использовали композитные спутниковые снимки для оценки того, как водные ресурсы используется и управляется в активной зоне боевых действий. Война спровоцировала изменения в руслах рек, а также в разы уменьшила объемы воды в них, что отчетливо видно на фото. Сокращение ресурсов пресной воды в Сирии и Иордании произошло на 49%. Половина водохранилищ в этих странах пересохла потому, что они часто оказывались под контролем воюющих сил, не имеющих достаточных знаний и опыта, чтобы предотвратить их истощение.

Экологический ущерб от войны в Сирии виден из космоса - ученые
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