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Теракт в сирийском городе на границе с Турцией: число жертв растет

Теракт в сирийском городе на границе с Турцией: число жертв растет
The Guardian сообщает, что сегодня стали известны подробности теракта, совершенного вчера в подконтрольном повстанцам сирийском городе Азаза, расположенном в нескольких километрах от турецкой границы, - передает replyua.net.

Стало известно, что бомба была заложена в бензовоз и детонировала, когда он проезжал мимо здания суда. По данным мониторинговой миссии по правам человека в Сирии погибли, по меньшей мере, 48 человек, большинство из них – гражданские. Около 14 погибших оказались боевиками и охранниками здания суда, десятки были ранены.

Не принадлежащее государству турецкое информационное агентство «Dogan» заявило, что начиненный взрывчаткой автомобиль был взорван джихадистом ИГИЛ, хотя эта террористическая организация еще не взяла на себя ответственность. Усама аль-Мерхи, адвокат, находившийся на месте взрыва, также полагает, что теракт совершили боевики ИГИЛ. Он объяснил, что такой характер обычно имеют нападения ИГИЛ – они нападают на гражданских лиц и чиновников, которые строят эту страну». Турецкое государственное информационное агентство Anadolu показало в эфире интервью врача из Азаза. Он утверждает, что, по крайней мере, 60 человек были убиты в результате взрыва и более 50 получили ранения. В то же время, представитель издания Reuters, посетивший больнице в Азаза, начитал около 30 тел погибших в результате теракта.
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