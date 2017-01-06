Армія Асада застосували хімічну зброю в Дамаску. Є жертви серед мирного населення

Нещодавно за допомогою авіації урядові війська сирійського режиму скинули на долину Барада що на заході Дамаска декілька хімічних бомб з хлорним газом. Про це повідомляє видання «Anadolu» з посиланням на власні джерела, передає replyua.net.
Згідно з повідомленням, атака на даний район військового конфлікту відбулася зранку в четвер, 5-го січня, відразу після того, як було скинуто декілька бомб з хлорним газом. Результатом такого вчинку стало 8 загиблих серед мирного населення. В той самий час у засобах масової інформації зазначається, що долина Барада, яка знаходиться під контролем сил повстання, дуже нагадує Алеппо. Саме після того, як урядові війська президента Башара Асада взяли під контроль Алеппо, свою увагу вони переключили на Дамаск. Як повідомлялося раніше, 22-го грудня минулого року сирійське місто Алеппо повністю перейшло під контроль режиму Асада. За попередньою оцінкою правозахисників, вищезазначене дії будуть розглядатися яв воєнний злочин з боку скандального президента Сирії Башара Асада, за командою якого вже не вперше гине мирне населення у сирійській війні. Раніше повідомлялося, що ЄС хоче впровадити нові санкції проти президента Асада та його союзників – Ірану та Росії.