Каспаров высказал самую необычную версию сдачи Пальмиры боевикам

Российские войска и войска Башара Асада могли сдать Пальмиру боевикам лишь по одной причине – они хотят помочь террористам ИГИЛ в войне против международной коалиции, возглавляемой США. Как информирует replyua.net, такое неожиданное мнение высказал Гарри Каспаров, известный шахматист и российский оппозиционер, в интервью Обозревателю.
«Сдача Пальмиры и трагедия в Алеппо – это те события, которые доказывают, что российская группировка и правительственные силы Сирии воюют не с «Исламским государством», а с вооруженными повстанцами, которые выступают против асадовского режима», заявил Каспаров. «Я не исключаю, что Пальмиру сдали только по одной причине – ИГИЛ помогали с вооружением, чтобы террористы смогли противостоять силам международной коалиции, которая продолжает атаковать боевиков на севере страны», считает оппозиционер.
Напомним, что после сдачи Пальмиры террористам ИГИЛ российский президент Путин заявил о том, что древний сирийский город, захваченный вооруженными боевиками, имеет «символическое значение», и его потерю можно легко компенсировать захватом другого города – Алеппо.