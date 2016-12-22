валюта
СпецтемаОлешко: Фреймут предала Украину! Убрать с телеэкранов!

Алеппо до и после войны: шокирующие фото

Алеппо до и после войны: шокирующие фото
Британское издание «Independent» обнародовало шокирующие фото, демонстрирующие известные достопримечательности до и после вооруженного конфликта в Сирии, - передает replyua.net.

Фото демонстрируют масштабные разрушения некогда богатого и красивого сирийского города Алеппо, который за годы конфликта был разорен и практически полностью разрушен. В Алеппо находились целых четыре объекта, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, теперь они в руинах. До войны Алеппо был одним из самых крупных промышленных и коммерческих центров Сирии, который привлекал тысячи туристов со всего мира. Четыре года вооруженного конфликта полностью разрушили историческую часть города, в которой находились древние дворцы, минареты и многовековые каменные стены.

Поскольку вооруженные действия в Алеппо были прекращены, а данный момент подходит к концу операция по эвакуации гражданского населения, фотографам удалось попасть в город и сделать эти уникальные снимки. Верхний снимок в каждой паре демонстрирует то, каким было место в 2008-2010 годах, а нижний – его состояние 13 декабря 2016 года.

Алеппо до и после войны: шокирующие фото
Алеппо до и после войны: шокирующие фото
Цитадель, XIII век. Считается одним старейших и крупнейших замков в мире. Реконструкция была проведена в первой половине прошлого века.

Алеппо до и после войны: шокирующие фото
Алеппо до и после войны: шокирующие фото
Мечеть Омейядов. Согласно общепризнанным данным, в ней покоятся останки Иоанна Крестителя. Древний каменный минарет мечети полностью разрушен.

Алеппо до и после войны: шокирующие фото
Алеппо до и после войны: шокирующие фото
Алеппо до и после войны: шокирующие фото
Алеппо до и после войны: шокирующие фото
Вход в Сук аль-Зараб - древнейший рынок, на территории которого до войны находился торговый центр.

Алеппо до и после войны: шокирующие фото
Алеппо до и после войны: шокирующие фото
Хаммам аль-Нахасин - массажный салон в Старом городе, расположенный к югу от мечети.

Алеппо до и после войны: шокирующие фото
Алеппо до и после войны: шокирующие фото
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: СМИ сообщили о планах Украины расконсервировать мощнейшее вооружение
Важное за сутки
22 дек 2016
14564

Мирослав Гай сообщил ужасающие подробности боев на Светлодарской дуге

В интервью изданию «Гордон» волонтер Мирослав Гай сообщил, что перед смертью бойцы АТО, оказавшиеся в плену в результате боев на Светлодарской дуге, были подвержены нечеловеческим пыткам, сообщает

22 дек 2016
9999

Российские военные ведут себя в Сирии ничем не лучше фашистов в 1941-ом

СМИ неоднократно сообщали о том, что при выезде их восточного Алеппо российские и иранские военные, которые вместе стоят на блок-постах, устраивают целые издевательства над людьми, которые хотят

Последние новости

Портников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины

Внук Сталина найден мертвым в Москве

Муждабаев: похороны погибшего в АТО не помешали киевским новогодним корпоративам

Оккупационный суд принял решение в отношении Владимира Балуха

Манн: не все украинцы понимают цену возврата контроля над Донбассом

НБУ порадовал тенденциями в банковской системе - аналитик

Тетерук рассказал, откуда еще исключат Савченко

Як війна на Донбасі перетворюється у звичайну буденність

Манн сообщил об ужасных подробностях окончания эвакуации из Алеппо

ГПУ начала проверять «ПС» на совершение убийств на Майдане

Манн: Трамп принял еще одно важное решение

На Рождество в Германии эвакуируют 54 000 человек

Наем объяснил, почему оппозиционеры поддержали закон о госбюджете

Нусс: Тимошенко может не сомневаться - украинцы не забудут

Сазонов: нам не нужен в Раде официальный представитель Захарченко и Плотницкого

Украина начала сотрудничать с Польшей в отрасли ПВО

США усилит военное присутствие в Европе - Бен Ходжес

Манн: продолжается массовый вывод средств из России

Россияне оказались беднее, чем считалось - Пономарь

Сирия была для России большим тренировочным лагерем – эксперт

 Новости за день