Алеппо до и после войны: шокирующие фото

Британское издание «Independent» обнародовало шокирующие фото, демонстрирующие известные достопримечательности до и после вооруженного конфликта в Сирии, - передает replyua.net.
Фото демонстрируют масштабные разрушения некогда богатого и красивого сирийского города Алеппо, который за годы конфликта был разорен и практически полностью разрушен. В Алеппо находились целых четыре объекта, внесенных в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, теперь они в руинах. До войны Алеппо был одним из самых крупных промышленных и коммерческих центров Сирии, который привлекал тысячи туристов со всего мира. Четыре года вооруженного конфликта полностью разрушили историческую часть города, в которой находились древние дворцы, минареты и многовековые каменные стены.
Поскольку вооруженные действия в Алеппо были прекращены, а данный момент подходит к концу операция по эвакуации гражданского населения, фотографам удалось попасть в город и сделать эти уникальные снимки. Верхний снимок в каждой паре демонстрирует то, каким было место в 2008-2010 годах, а нижний – его состояние 13 декабря 2016 года.
Цитадель, XIII век. Считается одним старейших и крупнейших замков в мире. Реконструкция была проведена в первой половине прошлого века.
Мечеть Омейядов. Согласно общепризнанным данным, в ней покоятся останки Иоанна Крестителя. Древний каменный минарет мечети полностью разрушен.
Вход в Сук аль-Зараб - древнейший рынок, на территории которого до войны находился торговый центр.
Хаммам аль-Нахасин - массажный салон в Старом городе, расположенный к югу от мечети.