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В результате российских бомбардировок в Восточном Алеппо разрушены все больницы

В результате российских бомбардировок в Восточном Алеппо разрушены все больницы
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, в Восточном Алеппо прекратили работу все больницы, госпитали и какие-либо другие медицинские учреждения, удерживаемые повстанцами.

Лидеры оппозиционных сил Сирии заявили сегодня, что в результате нескольких дней тяжелых бомбардировок Восточного Алеппо были частично или полностью разрушены все медицинские учреждения. «В результате последних бомбардировок восточная часть города осталась без инфраструктуры и каких-либо медицинских учреждений, которые могли бы оказывать жизненно важную медицинскую помощь женщинам, детям и старикам. Они оставили этих людей умирать», - сообщил один из оппозиционных чиновников. Повстанцы заявляют, что последние бомбардировки имели целевой характер — авиаудары специально наносились именно по больницам.

Тем не менее, вчера вечером мониторинговая миссия по правам человека сообщала, что в отдельных больницах еще частично оказывали медицинскую помощь, однако местные жители не решаются обращаться в них — они напуганы бомбардировками и боятся попасть под обстрел. Представители международные организаций и спасатели все еще могут оказывать некоторую медицинскую помощь, однако без поставок медикаментов и другой гуманитарной помощи делать это все труднее.

Западные СМИ пишут, что бомбардировки в Восточном Алеппо ведутся правительственными войсками и российскими военными. Сирийское государственное телевидение вчера заявляло, что «авиаудары были нанесены по позициям боевиков вдоль линии фронта, а также по твердыням террористов и складам».
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