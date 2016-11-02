Радзиховский: что нового придумал Путин

Сплошная линия фронта в Сирии отсутствует, и это значит, что при любых обстоятельствах переломить ситуацию невозможно, и никогда Сирия не сможет стать тем государством, которым она была до начала войны. Как информирует replyua.net, об этом Леонид Радзиховский пишет в блоге на Новом времени. По словам российского публициста и журналиста, некоторые уже успели сравнить Алеппо со Сталинградом, однако штурм Алеппо – это точно не Сталинград, но с точки зрения пиара это могло выглядеть идеально, и, естественно, сыграло бы на руку Путину, и он бы моментально оказался героем.
«Нужно отметить, что ситуация в Алеппо никоим образом не может повлиять на президентские выборы в Штатах, поскольку американцам плевать не только на то, что происходит в Алеппо, – им вообще плевать на какой-то сирийский город и на войну в Сирии. Но исход выборов в Соединенных Штатах уже предрешен, и победе Клинтон может помешать лишь новое ее «злодеяние» - в течение пары дней нужно доказать, что демократка убила трехлетнего ребенка, а перед этим надругалась над ним, после чего на глазах у миллионов американцев выкопать яму на лужайке возле Белого дома и достать из нее тело этого мальчика. Только в этом случае итоги выборов в США изменятся, но, повторюсь, действия Путина в Алеппо на выборы не повлияют», пишет Радзиховский. Журналист также отмечает, что пока неизвестно, когда Путин попытается взять Алеппо – это может случиться и накануне выборов, и после них, но в любом случае внутри Америки ничего не изменится, и, к тому же, останется переходный период в сто дней, и времени еще полно, чтобы переломить ситуацию.
«Алеппо, как и вся Сирия, никому не нужен. То, что сейчас демонстрируют СМИ, всего лишь ловкий пиар-ход. И если удастся решить проблему Алеппо, война в Сирии на этом не закончится и будет продолжаться до гибели последнего человека. История не помнит случая, когда в какой-либо гражданской войне, в которой участвуют также еще несколько стран, были бы изменения, или она бы прекратилась. В Сирии у каждого свой интерес, поэтому война не завершится. Там воюют не только мусульмане, и Сирия уже пять лет является плацдармом для выяснения отношений всех игроков. Что касается ИГИЛ, то его в скором времени должны добить и загнать туда, откуда он вылез несколько лет назад. Но можно не сомневаться в том, что уже совсем скоро на смену этим террористам придут другие фанатики, и идею этого фанатизма из автомата не расстреляешь», уверен публицист. Радзиховский подчеркивает, что судьба Сирии предрешена – если война уйдет из одного города, она сразу возникнет в другом населенном пункте, и, естественно, на что можно еще надеяться- на уменьшение интенсивности обстрелов.
«Неправ тот, кто думает, что Сирию можно вернуть, и это утопическая задача и идея – думать о том, что Сирия сможет стать когда-то такой, какой она была до войны. Теперь встала уже другая задача - кто первым в Сирии щелкнет по носу другому. Путину очень хочется щелкнуть по носу Обаме, и в обозримых сроках это может произойти, но такие действия не имеют никакого отношения к Сирии», уверен Радзиховский.
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