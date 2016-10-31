Правительство Сирии обвинило повстанцев в использовании химического оружия

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Как сообщает информационное агентство Reuters, сирийские повстанцы открыли на этой неделе второй фронт в Алеппо, пытаясь прорвать блокаду. Каждая из сторон объявила другую в использовании в атаках химического оружия – отравляющего газа.Replyua.net сообщает, что основные попытки сирийских повстанцев прорвать блокаду Восточного Алеппо происходят в западном направлении. Сирийские государственные СМИ сообщили, что боевики обстреляли позиции сирийских военных и жилые районы из артиллерийских орудий, в снарядах которых содержался газообразный хлор. Повстанцы отрицают применение ими химического оружия и обвиняют правительственные войска в применении газообразного хлора на другом фронте. Государственные СМИ также сообщили, что в больницы города обратились около тридцати лиц, военных и гражданских, с отравлениями газообразным хлором, однако не сообщают о каких-либо смертях.Мониторинговая миссия по правам человека сообщает о гибели тридцати восьми человек, в том числе 14 детей, за последние 48 часов в результате боев в Восточном Алеппо.