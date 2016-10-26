Правительство Сирии отрицает использование химического оружия - государственные СМИ

Информационное агентство Reuters сообщает, что сирийское правительство отрицает использование вооруженными силами Сирии химического оружия против мирных жителей – об этом пишут государственные СМИ.
Как известно, международное расследование случаев применения в Сирии химического оружия, а именно – газообразного хлора, проведенное ООН летом текущего года, указало на правительственные войска. В связи с этим ООН и отдельные страны осудили Башара Асада за применение химического оружия против мирного населения, назвав эти действия «военными преступлениями». Спустя много дней после обнародования результатов этого расследования, правительство Сирии решило официально отреагировать на эти обвинения.
МИД Сирии сообщило: «Мы полностью отрицаем обвинения, распространенные некоторыми западными станами и международными организациями о том, что армия Сирии использовала химические материалы в каких-либо военных операциях, тем более – против мирного населения». Ведомство добавило, что комиссия ООН, проводившая расследование, «не располагает никакими вещественными доказательствами», которые могли бы подтвердить эти обвинения.
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