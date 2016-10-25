ООН: раненые жители Алеппо останутся в городе

Стивен О’Брайен, заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам, сегодня заявил о том, что сотрудники организации не смогли и уже не смогут вывести из Алеппо всех раненых жителей, несмотря на то, что действовала так называемая гуманитарная пауза, передает replyua.net со ссылкой на Рейтер.
По его словам, эвакуации граждан помешали сразу несколько факторов, в том числе представители ООН так и не смогли получить от местных властей необходимые разрешения. Также эвакуации препятствовали условия размещения вооруженных группировок и сирийское правительство, задержавшее выдачу разрешения на доставку гуманитарной помощи, а также необходимых медицинских препаратов и материалов. Представитель ООН считает, что в невозможности эвакуации раненых жителей Алеппо виноваты все стороны, и нельзя перекладывать ответственность на кого-то одного.
«Мы возмущены тем, что здоровье и жизни стариков, детей и женщин находятся в руках сторон, ставящих превыше всего свои военные и политические интересы», добавил он. Также представитель напомнил всем, что ни во время гуманитарной паузы, ни после нее из Алеппо не удалось вывезти ни одного раненого жителя.
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