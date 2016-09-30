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Гаага все ближче: в ООН створять спеціальну комісію щодо розслідування обстрілу гуманітарної колони

Гаага все ближче: в ООН створять спеціальну комісію щодо розслідування обстрілу гуманітарної колони
Як інформує replyua.net з посиланням на інтернет-ресурс Каспаров.ру, речником Генерального секретаря Організації об’єднаних націй Пан Гі Муна Стефаном Дюжариком сьогодні, тридцятого вересня 2016 року, було оприлюднено рішення щодо створення Спеціальної слідчої комісії.

За повідомленнями ЗМІ, завданням цієї спеціальної комісії стане розслідування обставин, за яких відбулося знищення колони автомобілів, що перевозили гуманітарний вантаж для оточеного урядовими військами сирійського міста Алеппо. За словами дипломата, «комісія встановить всі факти, що стосуються трагічного інциденту і за результатами своєї діяльності відзвітується Генеральному секретарю». Вже потім, з огляду на зміст звіту, Пані Гі Мун прийматиме рішення щодо подальших дій.

Нагадаємо, дев’ятнадцятого вересня поточного року, під час дії режиму припинення вогню, поблизу міста Алеппо було знищено гуманітарну колону, внаслідок чого загинули дванадцять осіб. Відповідальність за такі дії поки-що не взяла на себе жодна із сторін конфлікту, проте Сполучені штати Америки звинувачують підтримувані росіянами сирійські урядові війська, так як лише їх повітряні судна літали в цьому регіоні.

Горячая тема: Саша Сотник: Найближчим часом Путін розв’яже ядерну війну
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